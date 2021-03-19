Иркутск, , 10:27 — REGNUM Исполнителя на четыре этапа реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска планируют выбрать 30 марта 2021 года. Начальная стоимость контракта превышает 4,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Выполнить работы в рамках контракта подрядчик, которого определят в рамках запроса предложений в электронной форме, должен до 5 декабря 2023 года.

Начальная цена контракта — 4 893 553 831,4 рубля, размер обеспечения исполнения контракта составит 244 677 691,57 рубля.

Источником финансирования работ выступят субсидии областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, а также средства бюджетов муниципальных образований.

В документации в качестве обоснования тендера называют нацпроект «Экология», федеральный проект «Сохранение озера Байкал».