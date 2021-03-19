Иркутский водоканал объявил многомиллиардный тендер
Иркутск, 19 марта, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Исполнителя на четыре этапа реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска планируют выбрать 30 марта 2021 года. Начальная стоимость контракта превышает 4,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Выполнить работы в рамках контракта подрядчик, которого определят в рамках запроса предложений в электронной форме, должен до 5 декабря 2023 года.
Начальная цена контракта — 4 893 553 831,4 рубля, размер обеспечения исполнения контракта составит 244 677 691,57 рубля.
Источником финансирования работ выступят субсидии областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, а также средства бюджетов муниципальных образований.
В документации в качестве обоснования тендера называют нацпроект «Экология», федеральный проект «Сохранение озера Байкал».