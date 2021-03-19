Берлин, , 10:27 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил тизеры спортивной версии фургона Transporter. Изображения фургона распространила пресс-служба компании.

Спортивная версия фургона Transporter Пресс-служба Volkswagen

Новый фургон выделяется 18-дюймовыми чёрными колёсными дисками, красными акцентами на кузове, а также спортивной подвеской и уменьшенным на 30 мм дорожным просветом.

Внутри автомобиля имеются кресла, обтянутые кожей Nappa, цифровая «приборка» и премиальная мультимедиа система. Из систем безопасности стоит отметить: систему аварийного торможения, видеокамеру заднего обзора и парктроник.

В качестве силового агрегата у спортивного фургона двухлитровый дизельный движок производительностью 201 л. с. Он функционирует с семискоростной трансмиссией DSG.

От 0 до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 8,9 секунды.

Ранее компания Volkswagen представила в России новый кроссовер Taos в трех комплектациях: Respect, Status и Exclusive. Новинка станет самым компактным и недорогим автомобилем немецкой марки. Мощность модели равна 110 л. с.

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