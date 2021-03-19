Москва, , 10:25 — REGNUM Строители планируют запустить железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян, который соединит Россию и Китай, 1 августа 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Его слова приводит пресс-служба правительства России. Вице-премьер совершил рабочую поездку в Еврейскую автономную область.

«Строители обещали запустить мост в эксплуатацию 1 августа. Будем контролировать выполнение сроков», — сказал Трутнев.

По его словам, объект является сложным, проект пересматривался из-за углубления дна русла реки. Препятствий на пути реализации проекта очень много, отметил Трутнев.

«С удовольствием увидел, что все опоры моста стоят, полотно проложено, то есть мост как таковой уже существует. Сейчас идёт разговор о создании соответствующей инфраструктуры, станций, погранперехода», — пояснил он.

В пресс-службе рассказали, что мост Нижнеленинское — Тунцзян позволит поставлять из России в Китай природные ресурсы — железную руду, уголь, минеральные удобрения и лесную продукцию.

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