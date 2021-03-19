Панама, , 10:23 — REGNUM Посол Индонезии в Панаме, Гондурасе, Коста-Рике и Никарагуа Сукмо Харсоно согласился сотрудничать с мэром индонезийского города Богор, чтобы стимулировать увеличение экспорта индонезийской продукции, сообщает Antara.

В 2020 году экспорт из Богора сократился на 25,86%. Это связано с мировыми экономическими условиями, которые ухудшились из-за пандемии.

«Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с посольством Индонезии, экспортные возможности индонезийской продукции могут быть расширены», — заявил мэр Богора Бима Арья.

В настоящее время Богор поощряет увеличение экспорта кофе, рыбы, перца, корицы и гвоздики.

Посольство Индонезии в Панаме также изучает возможность создания центра индонезийской продукции в Панаме.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в ВеликобританииДесра Перчаяне хочет, чтобы проблема выхода индонезийской команды на чемпионат по бадминтону, мешала развитию двусторонних отношений между Индонезией и Великобританией.

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