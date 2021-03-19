О Сурском рубеже в Чувашии снимают «сумасшедшие фильмы» — вице-премьер
Чебоксары, 19 марта, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В рамках Года строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей «мы восстанавливаем и закрепляем историю». Об этом ИА REGNUM заявила вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева.
По её словам, если год назад в республике мало кто знал о Сурском рубеже и Казанском обводе, которые строились в 1941 — 1942 годах в Чувашии, то «сейчас об этом знают все».
По её словам, масштабная работа проводится по многим направления: рассекречиваются и формируются архивные документы, собираются воспоминания, проводятся научные исследования, заработал портал, куда можно загружать семейные истории и фотографии строителей оборонительных рубежей.
В этом году в Чувашии будет построен федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвящённый всем строителям оборонительных рубежей и героям тыла. Алла Салаева отметила, что проекты архитекторов, которые представлены на конкурс, можно будет использовать при установлении памятных мест в других муниципалитетах Чувашии.
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