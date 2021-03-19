Чебоксары, 19 марта, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В рамках Года строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей «мы восстанавливаем и закрепляем историю». Об этом ИА REGNUM заявила вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева.

Cap.ru Вице-премьер – министр образования Чувашии Алла Салаева.

По её словам, если год назад в республике мало кто знал о Сурском рубеже и Казанском обводе, которые строились в 1941 — 1942 годах в Чувашии, то «сейчас об этом знают все».

"Когда вы (ИА REGNUM шесть лет ведёт проект, посвящённый строительству Сурского рубежа) пришли с этим проектом, то даже я до конца не понимала, что это. Но сейчас об этом знают все! В районах снимают потрясающие, в хорошем смысле сумасшедшие фильмы, от которых мурашки бегут. Между муниципалитетами такая творческая битва развернулась, что они друг от друга даже сценарии скрывают! Сурский рубеж оказался темой, которая задела за душу наших жителей, потому что эта история коснулась практически всех, как и война», — сказала Алла Салаева.

По её словам, масштабная работа проводится по многим направления: рассекречиваются и формируются архивные документы, собираются воспоминания, проводятся научные исследования, заработал портал, куда можно загружать семейные истории и фотографии строителей оборонительных рубежей.

В этом году в Чувашии будет построен федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвящённый всем строителям оборонительных рубежей и героям тыла. Алла Салаева отметила, что проекты архитекторов, которые представлены на конкурс, можно будет использовать при установлении памятных мест в других муниципалитетах Чувашии.

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«То есть по сути мы восстанавливаем и закрепляем историю. И важно всё это объединить и синхронизировать. Сейчас глава Чувашии заявил о проведении уникальной акции «Герои трудовой доблести», и я присоединяюсь к его призыву выйти 9 мая на шествие «Бессмертного полка» не только с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, но и тех, кто работал в тылу — на заводах, в полях, строил оборонительные рубежи», — сказала вице-премьер.

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