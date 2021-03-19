Майминский район, Алтай, , 10:22 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай следователи организовали проверку по факту падения шестилетнего ребёнка в водосточный колодец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл вечером 18 марта.

После тренировки по фигурному катанию девочка играла, скатываясь со снежной насыпи на территории оздоровительного комплекса. В результате она упала в открытый люк колодца водосточной системы. Спустя пять минут её вытащили охранник спортзала и случайный очевидец.

«Сразу же после этого малолетний ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую больницу с диагнозом общее переохлаждение первой степени. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены в том числе установить людей, ответственных за коммунальные объекты на территории учреждения.

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