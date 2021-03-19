Сеул, , 10:27 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,2%, а в 2022 году — 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO).

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Представители организации отметили, что экономика Южной Кореи пострадала от пандемии коронавируса в меньшей степени, чем большинство развитых стран благодаря мерам социального дистанцирования и высокому мировому спросу на электронику.

Эксперты подчеркнули, что распространение вакцины от COVID-19 по миру, восстановление внутреннего и внешнего спроса также окажут благотворное влияние на экономические показатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов банка HSBC темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,4%.

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