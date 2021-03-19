Соледар, ДНР, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки украиснкие формирования трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 37 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 19 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, на горловском и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 28 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Петровское, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, ране ВСУ обстреляли из миномётов населённый пункт Ленинское. Огонь вёлся со стороны подконтрольного украинским силовикам посёлка Водяное.

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