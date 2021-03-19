Ташкент, , 10:20 — REGNUM Управление по развитию сотрудничества с Россией создано в структуре министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Об этом 19 марта сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 16 марта постановление «О мерах по дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией».

В структуре министерства инвестиций вводится должность заместителя министра, ответственного за развитие внешнеэкономического сотрудничества с Россией.

Кроме того, в Москве откроется представительство министерства с численностью работников в семь человек. В структуре ведомства также будет создано управление по развитию сотрудничества с международными и региональными организациями.