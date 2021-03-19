Тбилиси, , 10:24 — REGNUM Состояние медсестры из грузинского Ахалцихе, которая впала в кому после приёма вакцины от COVID-19, произведённого компанией AstraZeneca, стабилизировалось, но продолжает оставаться тяжёлым. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 19 марта рассказал журналистам директор Первой университетской клиники (Тбилиси) Лали Турдзеладзе.

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«Скорее всего, была сильная аллергическая реакция — анафилактический шок. При поступлении пациентка находилась в наихудшем состоянии, все исследования проводились для определения функции мозга. Мозг пока еще жив», — сказал Турдзеладзе.

Он сообщил, что женщина находится в реанимации. Повторные исследования ее состояния будут сделаны через 24 часа.

Напомним, в Грузии идёт вакцинация препаратом AstraZeneca. Накануне одна из медсестёр после его приёма впала в кому. Несмотря на это, применение этого средства в стране решено не приостанавливать.

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