Варшава, , 10:20 — REGNUM Глава министерства по делам семьи Польши Марлена Малонг во время пресс-конференции обозначила основные задачи правительства на ближайшее время в демографической сфере. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Центральная задача на ближайшее время — обратить вспять демографические тенденции. Чтобы рождалось как можно больше детей. Из этой цели проистекают все остальные задачи. Для этого нам необходимо создать условия, чтобы молодые люди могли спокойно выбирать деторождение и быть уверенными в своем будущем», — заявила министр.

Малонг напомнила, что в республике было много сделано для выполнения этой задачи. В частности, в последние 5 лет около 150 млрд злотых (38,7 млрд долларов США) было выделено на реализацию демографичеческих и семейных программ «Семья-500 плюс», «Добрый старт» и «Малыш плюс», которые заключаются в дополнительных выплатах, пособиях и социальных гарантиях для молодей семей и матерей.

«Дальнейшая поддержка такой семейной политики будет представлена премьер-министром в новой программе правящей партии «Право и справедливость». В неё включены дальнейшие шаги поддержки семей, в особенности молодых», — отметила политик.

По её словам, в ближайшем будущем упор в поддержке семей и деторождении в Польше понесет некоторые изменения. Они будут направлены в сторону создания лучших условий для женщин при совмещении работы с материнством.

«Исследования показывают, что многие девушки откладывают деторождение, потому что хотят сперва построить карьеру или боятся потерять работу. Мы должны не только помогать им материально, но и создать как можно более удобные условия для совмещения материнства и карьеры», — заключила Малонг.