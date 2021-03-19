Пермь, , 10:20 — REGNUM В Перми сняли на видеокамеру как пёс катается с ледянки с горы и выложили в интернете. Забавный ролик выложили в интернете. Собака стала звездой соцсетей, набрав множество просмотров и комментариев.

Пес хватает в зубы ледянку, взбегает на горку, бросает ледянку на снег, усаживается в нее и катится с ветерком. Видно, что собаке аттракцион доставляет удовольствие.

Подписчики очарованы сообразительной собакой, придумавшей себе развлечение. В адрес животного сыплются добрые шутки.

«Отрывается по полной!.. умничка собаченька!», — оставила запись Татьяна Т.

«У меня тоже положительный комментарий при положительных эмоциях», — вторит Галина П.

Один из комментаторов назвал умного пса «собакой-катайкой».