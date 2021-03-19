Ярославль, 19 марта 2021, 10:19 — REGNUM В России задержали участников правоэкстремистского сообщества. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ, 13 участников экстремистской группировки задержаны в Геленджике и один — в Ярославле.
Уголовное дело в отношении 19‑ и 20-летних жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества, а также 12-ти молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нем.
Участники группировки с целью подготовки к преступлениям экстремистской направленности проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием. Подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, участники сообщества являются сторонниками украинского радикального сообщества «М.К.У.». Его создал гражданин Украины Егор Краснов, выступающий в интернете под псевдонимом Егор Яковлев.Сотрудники ФСБ изъяли материалы нацистского характера, холодное оружие, средства связи, инструкции по изготовлению взрывных устройств и огнестрельного оружия.
В настоящее время рассматривается вопрос об избрании мер пресечения фигурантам уголовного дела.