Ярославль, 19 марта, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В России задержали участников правоэкстремистского сообщества. Об этом сообщает Следственный комитет России.

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Как уточняет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ, 13 участников экстремистской группировки задержаны в Геленджике и один — в Ярославле.

Уголовное дело возбуждено в отношении 19‑ и 20-летних жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества, а также 12-ти молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нем.

«По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию, основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку», — сообщает официальный сайт СКР.

Участники группировки с целью подготовки к преступлениям экстремистской направленности проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием. Подозреваемые наносили на здания и сооружения Геленджика изображения националистического характера.

«Участники сообщества в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года нападали на граждан по мотивам национальной ненависти и вражды и отношению к социальной группе и избивали их. При этом фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона и выкладывали в дальнейшем в Интернет», — сообщили в СКР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, участники сообщества являются сторонниками украинского радикального сообщества «М.К.У.». Его создал гражданин Украины Егор Краснов, выступающий в интернете под псевдонимом Егор Яковлев.Сотрудники ФСБ изъяли материалы нацистского характера, холодное оружие, средства связи, инструкции по изготовлению взрывных устройств и огнестрельного оружия.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании мер пресечения фигурантам уголовного дела.