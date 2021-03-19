Лас-Вегас, США, , 10:19 — REGNUM За чемпионский пояс UFC в лёгком весе, освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, сразятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер. Об этом 19 марта сообщает ESPN со ссылкой на президента UFC Дэны Уайта.

Поединок Оливейра — Чендлер пройдёт на турнире UFC 262, который состоится в ночь с 15 на 16 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент UFC Дэна Уайт заявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру.

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