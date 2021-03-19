Москва, , 10:19 — REGNUM В конце недели рубль относительно слабеет, доллар вновь поднялся выше 74 руб. Это происходит прежде всего вследствие сильного снижения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Цена барреля Brent, ещё накануне превышавшая $68, опустилась 19 марта к $62,50 из-за неожиданного падения спроса в Китае и сложностей с вакцинацией в Европе.

Кроме того, 19 марта происходит фиксация позиций и на фондовых рынках перед выходными, что снижает цены рисковых активов.

Основной интригой дня для рубля выступает заседание ЦБ России с его решением по ключевой процентной ставке. Наиболее вероятно, что она останется прежней — 4,25%.

Но в случае её повышения или обещания это сделать в апреле, рубль получил бы поддержку. Значимыми внутренними драйверами для курса российской валюты могут стать сегодня и важные данные по розничным продажам и безработице в России в феврале. Они покажут динамику восстановления экономики.

Учитывая указанные факторы, движение курса в течение дня способно существенно измениться в ту или иную сторону. Актуальный коридор движения составляет вероятный коридор движения курса составляет диапазон составляет 73,80−74,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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