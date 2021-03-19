Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Отказ администрации нового президента США Джо Байдена от прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным говорит о том, что в настоящее время Соединенных Штатах нет лидера. Об этом 19 марта заявил Дональд Трамп — младший, являющийся сыном бывшего американского лидера.

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного текста. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером (а он даже не может этого правильно понять)», — написал он в своем сообщении в соцсети Twitter.

Также сын Дональда Трампа подчеркнул, что, по его мнению, из-за данной ситуации соперники США «смотрят на слабость Америки» и радуются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что он готов к открытому разговору с президентом США Джо Байденом, после резких заявлений главы Белого дома в свой адрес.

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