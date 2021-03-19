Самара, , 10:22 — REGNUM Краевед Андрей Кочетков назначен на должность директора Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Сообщается, что задачами Кочеткова на этом посту являются создание концепции музея и проведение его реконструкции.

«Андрей Кочетков впечатлил меня глубокими знаниями истории края. Я рада, что мое предложение его кандидатуры на должность директора главного краеведческого музея области поддержал губернатор», — передает слова министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш пресс-служба министерства.

Андрей Кочетков родился в Куйбышеве в 1980 году. В 2002 году стал выпускником исторического факультета Самарского государственного университета. Занимал должность арт-директора фестиваля «Метафест». Является сооснователем, автором концепции и идеологом фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Татьяна Мрдуляш, которая с 2015 года работала в Третьяковской галерее и в последние годы занимала пост заместителя генерального директора по развитию этого музея, с 17 февраля текущего года назначена министром культуры региона.