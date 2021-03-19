Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Петербурге сократились объемы обследований на коронавирус. Об этом сообщает в пятницу, 19 марта, городской оперативный штаб.

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За последние сутки в городе проверили на наличие коронавируса 24 315 человек. Это примерно на 2 тыс. тестов меньше, чем днем ранее.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса поступило 13 433 вызова. Кроме того, с октября городские волонтеры выполнили 6215 заявок от граждан на самоизоляции, а 191 503 человека получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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