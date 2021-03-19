Кемерово, , 10:14 — REGNUM В Кемерове в результате половодья Томи и малых рек, возможно подтопление 137 домовладений, в которых проживает 378 человек. Такие цифры приводят специалисты управления по делам ГО и ЧС.

«В Кемерове разработан и реализуется план противопаводковых мероприятий, — сообщили ИА REGNUM в мэрии города. — Так специалисты ГО и ЧС, представители территориальных управлений проводят разъяснительные беседы с владельцами домов, расположенных в зоне риска затопления, раздают памятки. Продолжается страхование и обновление страховых договоренностей для владельцев жилья, которое может пострадать в результате половодья. Пока застраховано 17 домовладений, работа со страховыми компаниями продлится до 1 апреля».Уточняется, что с 22 марта начнётся трансляция с камер видеонаблюдения — в режиме реального времени будет вестись наблюдение за уровнем рек.