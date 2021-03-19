Киев, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 15 850 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 19 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Так, за сутки в стране были госпитализированы 4444 человека, 262 пациента скончались из-за последствий, вызванных осложнениями COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Киеве, Львовской и Киевской области — 1210, 1140 и 1134 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксированы 1 млн 519 926 случаев заражения коронавирусом, 29 515 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 15 053 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий COVID-19 скончались 267 человек.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации и медицинской помощи рекомендовал парламенту принять законопроект, снимающий любую ответственность с производителей вакцин от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине производителей вакцин хотят освободить от любой ответственности