Белгород, , 10:15 — REGNUM Таблетки со стероидами обнаружили в международном почтовом отправлении из Белоруссии сотрудники Белгородской таможни. Получатель посылки знал о запрещённом характере товара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В международной посылке таможенники выявили 100 таблеток в блистерах. Препарат предназначался для увеличения объёмов мышечной массы. Экспертиза установила, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество метандиенон массой семь граммов.

«Получатель посылки знал, что за контрабанду метандиенона предусмотрена уголовная ответственность, тем не менее заказал запрещённый препарат через интернет для личного употребления», — пояснил начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Антон Беляй.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.