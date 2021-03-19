Белгород, 19 марта 2021, 10:15 — REGNUM Таблетки со стероидами обнаружили в международном почтовом отправлении из Белоруссии сотрудники Белгородской таможни. Получатель посылки знал о запрещённом характере товара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
В международной посылке таможенники выявили 100 таблеток в блистерах. Препарат предназначался для увеличения объёмов мышечной массы. Экспертиза установила, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество метандиенон массой семь граммов.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.