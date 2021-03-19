Астрахань, , 10:13 — REGNUM Госавтоинспекция проводит административное расследование по факту ДТП на автодороге Волгоград — Астрахань, в результате которого пострадали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

19 марта около 6:50 минут на 350-м километре автодороги Волгоград — Астрахань 57-летний водитель автобуса Daewoo-BH117, следуя из Астрахани в село Заволжское, не справился с управлением. Обгоняя грузовик, он не учёл сложные метеоусловия и выехал на обочину. Автобус опрокинулся в кювет.

В салоне в этот момент находилось 35 человек. По данным МВД, пострадали пять из них. Они госпитализированы с различными травмами.

В рамках административного расследования полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели сообщали о восьми пострадавших в ДТП.

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