Токио, , 10:11 — REGNUM Вооруженные силы Соединённых Штатов в Японии уклоняются от внесения платы за приём передач телевидения NHK. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель телеканала на слушаниях в комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента.

«Представителям нашей компании не разрешают заходить на американские военные базы для взимания платы. Мы не можем получить её от проживающих в Японии лиц, имеющих отношение к американским войскам», — сказал он.

Официальный представитель напомнил, что правительство Японии и без того покрывает из бюджета коммунальные расходы американских баз в стране и зарплату занятого там местного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии одобрило подписанное в феврале соглашение о продлении на следующий финансовый год условий распределения расходов на содержание в стране американских военных баз.

В соответствии с соглашением, расходы японской стороны на базы США в 2021 финансовом году составят порядка 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд). В долю Японии входит оплата всех коммунальных расходов и зарплата местному персоналу американских баз.