Киренск, , 10:11 — REGNUM В Иркутской области получила продолжение история депутата из Киренска, председателя комиссии по депутатской этике Дмитрий Клепиков, который в феврале 2021 года пьяным уснул на работе после корпоратива. Как сообщает 19 марта региональное СУ СК РФ, депутат Думы Киренского муниципального района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский». Там он вёл себя неадекватно, нанёс двум сотрудникам полиции телесные повреждения.

Теперь народного избранника подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Тем временем, сам фигурант уголовного дела виновным себя, судя по публикации в телеграм-канале «Город Братск» не считает:

«Я перебрал с алкоголем и пошел домой. На улице было холодно, поэтому я решил вернуться в здание, чтобы вызвать такси. У нас трехэтажное здание: кабинет депутатов на третьем этаже, а первый этаж арендует администрация Киренска. Я там сел на диван и уснул, а проснулся, когда уже полиция приехала. Меня забрали в полицию, где я пробыл с 18:00 местного времени до 10:00 утра следующего дня» — заявил Дмитрий Клепиков.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.