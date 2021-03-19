Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Руководству США следует активнее бороться с проявлениями расизма, это понимают в Белом доме. Об этом пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила 18 марта в эфире телеканала MSNBC, комментируя слова президента России Владимира Путина.

Путин 18 марта отметил, что в американской истории был очень длительный и жестокий период рабовладения и афроамериканцы до сих пор сталкиваются с несправедливостью. Об этом говорит и появление движения Black Lives Matter.

Псаки отметила, что власти США в этом вопросе самокритичны. Они признают, что нужно делать больше для борьбы с расовой несправедливостью, и нацелены на это.

«Мы работаем над этим», — сообщила представитель администрации США.

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