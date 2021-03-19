Токио, 19 марта 2021, 10:10 — REGNUM Вооруженные силы США готовы к проведению операции против Северной Кореи «уже сегодня вечером», об этом 18 марта заявил глава министерства обороны США Ллойд Остин, сообщает New York Post.
С таким заявлением Остин выступил в ответ на критику официальным Пхеньяном учений вооруженных сил США и Южной Кореи, возобновившихся недавно после целого года перерыва.
Остин и госсекретарь Энтони Блинкен прибыли в Японию 15 марта с четырехдневной поездкой, цель которой — подтвердить приверженность Америки союзникам в регионе. Дипломатические усилия под руководством Вашингтона, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи, по-прежнему застопорились из-за споров о санкциях. Эксперты взвешивают потенциальный компромисс, который заморозит ядерную деятельность КНДР в обмен на смягчение санкций.