Токио, , 10:10 — REGNUM Вооруженные силы США готовы к проведению операции против Северной Кореи «уже сегодня вечером», об этом 18 марта заявил глава министерства обороны США Ллойд Остин, сообщает New York Post.

С таким заявлением Остин выступил в ответ на критику официальным Пхеньяном учений вооруженных сил США и Южной Кореи, возобновившихся недавно после целого года перерыва.

«Наши силы по-прежнему готовы «сражаться уже сегодня вечером», и мы продолжаем продвигаться к возможной передаче оперативного управления военного времени будущему командованию Объединенными силами под командованием [Республики Корея]», — сказал Остин.

«Хотя выполнение всех условий для этого перехода потребует больше времени, я уверен, что этот процесс укрепит наш альянс», — продолжил министр обороны.

Остин и госсекретарь Энтони Блинкен прибыли в Японию 15 марта с четырехдневной поездкой, цель которой — подтвердить приверженность Америки союзникам в регионе. Дипломатические усилия под руководством Вашингтона, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи, по-прежнему застопорились из-за споров о санкциях. Эксперты взвешивают потенциальный компромисс, который заморозит ядерную деятельность КНДР в обмен на смягчение санкций.