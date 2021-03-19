Берлин, , 10:08 — REGNUM В сети появились снимки дорожных испытаний электрического Mercedes EQE 2022, проходящих где-то в Северной Европе. Фотографии машины размещены на сайте Motor1.

Электрокар EQE 2022 Motor1

Автопроизводитель позиционирует электрический седан EQE, как прямого конкурента Tesla Model S.

Тестовый прототип получил полностью серийный кузов и оптику. На крышке багажника установлен небольшой спойлер, а задние фонари, вероятно, имеют продолжение на крышке багажника. Короткие свесы указывают на то, что новая модель собрана на специальной «тележке» для электрокаров.

Камуфляж на передней части скрывает массивный капот и датчики парктроника на радиаторной решётке. На фото можно разглядеть довольно большие фары со светодиодной полосой дневных ходовых огней (ДХО).

Ранее в Австралии был представлен внедорожник Mercedes-Benz G-Class G400d. Под капотом автомобиля «трудится» дизельный движок с двухступенчатым турбонаддувом объёмом три литра. Его мощность равна 330 л. с. (700 Нм).

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