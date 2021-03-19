Берлин, 19 марта 2021, 10:08 — REGNUM В сети появились снимки дорожных испытаний электрического Mercedes EQE 2022, проходящих где-то в Северной Европе. Фотографии машины размещены на сайте Motor1.

Электрокар EQE 2022
Электрокар EQE 2022
Motor1

Автопроизводитель позиционирует электрический седан EQE, как прямого конкурента Tesla Model S.

Тестовый прототип получил полностью серийный кузов и оптику. На крышке багажника установлен небольшой спойлер, а задние фонари, вероятно, имеют продолжение на крышке багажника. Короткие свесы указывают на то, что новая модель собрана на специальной «тележке» для электрокаров.

Камуфляж на передней части скрывает массивный капот и датчики парктроника на радиаторной решётке. На фото можно разглядеть довольно большие фары со светодиодной полосой дневных ходовых огней (ДХО).

Ранее в Австралии был представлен внедорожник Mercedes-Benz G-Class G400d. Под капотом автомобиля «трудится» дизельный движок с двухступенчатым турбонаддувом объёмом три литра. Его мощность равна 330 л. с. (700 Нм).

Читайте также: Появились подробности о новом Mercedes-Maybach S-Class