Пермь, , 10:06 — REGNUM В Перми дан старт строительству самой большой школы в Пермском крае. Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет, и в 2024 году школа распахнет свои двери для учеников и педагогов, сообщает пресс-службе краевой администрации.

Новая школа, рассчитанная на 1625 учащихся, появится в микрорайоне Ива и будет состоять из трех блоков. Площадь здания составит около 23 тыс. квадратных метров.

Помимо многочисленных учебных классов, столовой, актового зала в школе будут спортивный зал на 1,6 тыс. квадратных метров и бассейн. Предусмотрены также свободные площади для размещения информационно‑ и культурно-образовательного центров, помещения для учреждений дополнительного образования на 163 места, кабинеты для занятий ребят начальной школы во внеурочное время — творческих кружков, 3D-моделирования, акварельной живописи, робототехники и других.

Добавим, в 2020 году на территории Прикамья в эксплуатацию сдана одна школа. В течение 2021 года в крае появится девять новых школ.