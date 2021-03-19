Тбилиси, , 10:07 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 23 827 исследований на SARS-CoV-2 выявили 360 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 276 796 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 269 626 победили инфекцию, в том числе 242 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3683 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1434 пациента, в оборудованных гостиницах — 154. На карантине находятся 235 человек.

Согласно официальным данным на 18 марта, в Грузии в результате 23 747 исследований выявили 369 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 313 человек.

Напомним, в Грузии идёт вакцинация препаратом AstraZeneca. Накануне одна из медсестёр после его приёма впала в кому. Несмотря на это, применение этого средства в стране решено не приостанавливать.

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