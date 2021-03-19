Токио, , 10:11 — REGNUM Новейший японский эсминец противоракетной обороны (ПРО) «Хагуро» передан 19 марта в состав ВМС страны. Об этом 19 марта сообщает агентство «Киодо».

Уточянется, что церемония передачи корабля состоялась на военной верфи в порту Иокогама, на ней присутствовал министр обороны Японии Нобуо Киси.

Также известно, что «Хагуро» является восьмым эсминцем японских ВМС, оснащенным системой обмена данных об объектах противника «Иджис» (Aegis). Она позволяет вести мгновенный обмен данными о ракетах и самолетах противника с американскими вооруженными силами, даже если их еще не видят радары японского эсминца.

Кроме того, боевой корабль может быть оснащен ракетами SM-3 Block IIA совместной японо-американской разработки, дальность поражения которых почти в три раза выше состоящих на вооружении SM3 и составляет, по утверждения разработчиков, около тысячи километров. При этом «Хагуро» стал вторым таким кораблем японских ВМС.

Отметим, эсминец «Хагуро» имеет водоизмещение 8200 тонн, его длина составляет 170 метров, а ширина — 21 метр. Строительство корабля обошлось в 170 миллиардов иен (около $1,5 млрд).