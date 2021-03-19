Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:03 — REGNUM Ситуация с загрязнением воздуха в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ухудшилась, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Уровень загрязнения воздуха вернулся к тому уровню, который фиксировали в начале исполнения федерального проекта «Чистый воздух». Город «обогнал» по данному показателю такие города, как Челябинск, Череповец и Магнитогорск.

«В Нижнем Тагиле уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился», — уточнили в пресс-службе организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле оштрафовали «Водоканал» за сброс сточных вод.

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