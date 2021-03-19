Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM В Ростовской области торжества по случаю праздника весны и обновления — Навруза, решили не отменять. Все мероприятия решено провести, строго соблюдая санитарные требования. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Региональная общественная организация «Азербайджанская национально-культурная автономия» организует в Ростове-на-Дону вечер традиционной культуры, в котором примут участие студенты-азербайджанцы. Во дворце культуры «Ростов-Досуг» пройдут выставка предметов азербайджанского быта, презентация фильма о традициях праздника, концерт и театральная постановка «Кеса и Кячал».

Дни узбекской культуры пройдут в Южном федеральном университете. Студенты примут участие в научно-практической конференции, мастер-классе по приготовлению узбекского плова.