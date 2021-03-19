Волгоград, 19 марта 2021, 10:04 — REGNUM Эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами, наступил в Волгоградской области. Зарегистрирован первый в 2021 году случай обращения за медицинской помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Первым пострадавшим стал несовершеннолетний ребёнок, проживающий в Волгограде. Родители обратились в медучреждение, проведены необходимые манипуляции.
Ежегодно от укусов клещей в Волгоградской области страдают порядка трёх тысяч человек.