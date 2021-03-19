Волгоград, , 10:04 — REGNUM Эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами, наступил в Волгоградской области. Зарегистрирован первый в 2021 году случай обращения за медицинской помощью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Первым пострадавшим стал несовершеннолетний ребёнок, проживающий в Волгограде. Родители обратились в медучреждение, проведены необходимые манипуляции.

«На территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи — это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию!», — напомнили в ведомстве.

Ежегодно от укусов клещей в Волгоградской области страдают порядка трёх тысяч человек.