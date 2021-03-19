Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:01 — REGNUM В Новокузнецке с 19 апреля по 18 мая 2021 года будет введён режим временного ограничения движения по автомобильным дорогам для большегрузов. Об этом сообщает мэрия города.

В администрации муниципалитета уточнили, что такое ограничение вводится в весенний период для автомобилей-большегрузов, нагрузка на каждую ось которых превышает допустимый показатель, установленный для дорог, рассчитанных на нормативную нагрузку 10 тонн на ось транспортного средства.

«Расчёт платы в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, фактическая нагрузка на ось которых превышает допустимые значения, будет производиться с применением коэффициента, учитывающего природно-климатические условия», — отметили в мэрии.