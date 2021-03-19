Тверь, 19 марта, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Дом-интернат нового типа для пожилых людей и инвалидов будет построен в Бежецке Тверской области. Вопрос реновации стационарных учреждений социального обслуживания населения обсуждался на совещании, которое 18 марта провёл губернатор Игорь Руденя. Реновация домов в системе соцзащиты для людей преклонного возраста проводиться по поручению президента РФ в рамках национального проекта «Демография».

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

»Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важно предусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Дома-интернаты нового типа будут представлять собой пансионы малой вместимости, спроектированные с учетом нужд пожилых людей. Первый такой дом-интернат планируется построить в Бежецке. На данный момент для строительства определен земельный участок площадью 2,6 га в черте города, с уже подведенными коммуникациям.

На 2021 год запланирована разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года.

Отметим, что в Тверской области для людей преклонного возраста действует ряд мер социальной помощи: компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, «социальный автомобиль», прокат средств адаптации, услуги юриста.