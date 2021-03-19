Ташкент, , 10:00 — REGNUM В результате столкновения двух вагонов ташкентского метрополитена никто не пострадал, сообщили в пресс-службе компании «Узбекистанские железные дороги».

Небольшое столкновение произошло 18 марта в 20:00 (18:00 мск) между станциями «Алмазар» и «Бекат-1». При выезде со станции «Алмазар» машинист обнаружил на путях посторонний предмет и совершил остановку.

Машинист следующего поезда допустил столкновение. Это не вызвало возгорания или пожарной ситуации. Движение поездов на участке восстановлено.

Ранее компания «Узбекистанские железные дороги» призвала руководство «Трансмашхолдинга» ускорит поставки вагонов для Ташкентского метрополитена.

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