Красноярск, , 10:03 — REGNUM Исполняющим обязанности главного врача Красноярского краевого онкодиспансера имени А.И. Крыжановского назначен Руслан Зуков. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба медучреждения.

«Сегодня министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик представил коллективу краевого онкологического диспансера нового исполняющего обязанности главного врача. Им стал профессор Руслан Александрович Зуков», — говорится в сообщении.

По словам Зукова, к принятию решения занять предложенную должность он «подошёл со всей серьёзностью, взвесив «за» и «против», оценив свои возможности». В регионе за последние годы многое сделано для развития онкологической службы, но «многое ещё предстоит сделать».

«Во всех этих вопросах я полагаюсь на сплочённый коллектив профессионалов-онкологов, в котором работаю вот уже 15 лет. Вместе мы продолжим внедрять новые современные технологии лечения — хирургические и радиотерапевтические, расширять арсенал схем противоопухолевой лекарственной терапии», — подчеркнул новый глава онкоцентра.

Руслан Александрович Зуков в 2001 году окончил Красноярскую медицинскую академию. Врачом-онкологом в краевом онкодиспансере он начал работать с 2006 года, а в 2014 году возглавил кафедру онкологии и лучевой терапии КрасГМУ. В 2014 году также защитил докторскую диссертацию, а в 2019 году получил звание профессора.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач красноярского онкоцентра Андрей Модестов станет советником губернатора Красноярского края по здравоохранению.

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