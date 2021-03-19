Ярославль, 19 марта 2021, 09:58 — REGNUM В Ярославле нефтепродукты продолжают попадать в Волгу. Об этом в социальных сетях рассказал житель города Артур Баринов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нефтепродукты на Волге
Нефтепродукты на Волге
Артур Баринов

19 марта он опубликовал новое видео, на котором видны нефтяные пятна, появляющиеся из-под воды в акватории между железнодорожным и Октябрьским автомобильным мостами. О том, насколько значительно загрязнение, говорит и то, что нефтяные пятна не растворяются и спустя пару километров — около Стрелки.

Блогер обращает внимание, что пятна появляются выше по течению от городского водозабора. Видео снято 18 марта. За два дня до этого ярославцец уже размещал видеозапись нефтяных пятен в районе коллектора ТЭЦ-1. На место выезжали представители природоохранных служб, но, видимо, сделать ничего не смогли.

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