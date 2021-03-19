Ярославль, , 09:58 — REGNUM В Ярославле нефтепродукты продолжают попадать в Волгу. Об этом в социальных сетях рассказал житель города Артур Баринов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нефтепродукты на Волге Артур Баринов

19 марта он опубликовал новое видео, на котором видны нефтяные пятна, появляющиеся из-под воды в акватории между железнодорожным и Октябрьским автомобильным мостами. О том, насколько значительно загрязнение, говорит и то, что нефтяные пятна не растворяются и спустя пару километров — около Стрелки.

Блогер обращает внимание, что пятна появляются выше по течению от городского водозабора. Видео снято 18 марта. За два дня до этого ярославцец уже размещал видеозапись нефтяных пятен в районе коллектора ТЭЦ-1. На место выезжали представители природоохранных служб, но, видимо, сделать ничего не смогли.

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