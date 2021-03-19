Москва, 19 марта, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Родители выпускников рассказали, куда будут поступать их дети после школы — в вуз (мнение 43% родителей), в училище или колледж (21%). Пойдут работать (2%). Дети еще не определились (26%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Глеб Барабанщиков. Выпускники. В добрый путь. 1945

Выпускники, поступающие в вузы, чаще всего выбирают специальности, связанные с IT-технологиями (26% родителей). Поступать в медицинский вуз хотят дети 16% опрошенных, учиться на инженера — 11%, экономиста — 7%, учителя, военного и менеджера — по 5%.

Родители выпускников, которые пойдут учиться в колледжи, назвали такие специальности: программирование (15%), юрист и дизайнер (по 12%), медсестра, музыкант и автомеханик (по 9%), учитель, строитель и архитектор (по 3%).

Опрос проведен 22 января-15 марта 2021 года. Опрошены 2000 родителей детей, заканчивающих школу в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, родители не хотят, чтобы их дети стали дворниками (10%), продавцами, кассирами (7%) и уборщиками (6%).

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