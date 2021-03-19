Москва, 19 марта, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, расширяющие программу льготной ипотеки для молодых учёных. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Поручение дано по итогам поездки премьер-министра в Новосибирскую область. Минобрнауки, Минстрой и Минфин до 30 апреля должны подготовить предложения по расширению программы.

Напомним, также по поручению Мишустина готовятся предложения по расширению процедуры выдачи жилищных сертификатов для молодых учёных.