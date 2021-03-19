Оттава, , 09:57 — REGNUM Уже до конца марта Соединённые Штаты направят в Канаду 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщила министр общественных работ и закупки Канады Анита Ананд.

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Она подчеркнула, что в настоящее время стороны улаживают последние вопросы по сделке. Ананд выразила уверенность, что партия препарата прибудет в Канаду уже в ближайшее время.

«Теперь до конца марта в общей сложности мы получим 9,5 млн доз вакцины от коронавируса», — уточнила она в эфире телеканала CVT.

Ранее Белый дом заявил, что завершает разработку планов по отправке в общей сложности 4 миллионов вакцин от коронавирусной инфекции Канаде и Мексике. Из этого количества доз вакцин AstraZeneca около 2,5 млн будут направлены в Мексику, а 1,5 млн — в Канаду. Вакцины будут предоставлены этим государствам в долг.

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Ананд отметила, что Канада вернёт США 1,5 млн доз препарата AstraZeneca, когда получит от этого производителя обещанные 20 млн доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде на текущей неделе были зафиксированы первые случаи отказа прививаться препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca. О таких случаях заявило правительство провинции Квебек.

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