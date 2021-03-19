Элиста, , 09:53 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 27 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 марта. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Число госпитализированных в ковидные стационары пациентов сократилось до 348 человек. Для сравнения: днём ранее лечение в госпиталях получали 359 заболевших COVID-19. В настоящее время состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции продолжают соблюдать 2 398 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 674 случая заражения коронавирусом. С выздоровлением выписаны 18 815 жителей республики. Не смогли победить COVID-19 308 пациентов.

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