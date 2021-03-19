Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Корабли второй постоянной морской группировки НАТО (SNMG2) и суда береговой пограничной полиции МВД Грузии провели в Чёрном совместные учения. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба грузинского министерства.

«В учениях приняли участие суда береговой охраны МВД класса Island «Диоскурия» и «Очамчира», а также корабли второй постоянной морской группировки НАТО Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что учения проводились, чтобы повысить уровень взаимодействия между военными моряками Грузии и стран-участниц альянса.

«Важно, чтобы военно-морские визиты НАТО в черноморские порты Грузии были регулярными, что является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Чёрном море», — заявили в МВД.

Стоит отметить, что корабли группировки SNMG2 находились в территориальных водах Грузии с 15 по 18 марта.

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