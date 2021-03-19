Петрозаводск, , 09:56 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 104 новых носителей коронавирусной инфекцией, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 19 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 42 904 случая заражения, 39 429 человек выздоровели, в том числе 171 — за прошедшие сутки. Скончались 355 человек.

Так, за последние сутки в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Пиндуши, 1947 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1946 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Ладва, 1951 года рождения. «Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — отметили в оперштабе.

Кроме того за 17 марта в регионе было госпитализировано 16 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5335 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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