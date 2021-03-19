Лос-Анджелес, США, , 09:52 — REGNUM В 2021 году церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» будет проведена только в очном формате и звезды кино не смогут принять участие в ней, посредством использования платформы видеоконференций Zoom. Об этом 19 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на письма, которые адресованы продюсерами церемонии ее участникам.

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«Мы собираемся организовать безопасный и приятный вечер как для всех вас лично, так и для миллионов любителей кино по всему миру, и мы чувствуем, что виртуальный аспект умалит эти усилия», — говорится в данном послании.

Также в нем уточняется, что вариант участия в данном вручении премий через платформу Zoom не предусмотрен.

При этом из-за пандемии коронавируса церемония вручения премии «Оскар» была перенесена на 25 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта власти Китайской Народной Республики запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар».