Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пояснил, почему восстановить фонтан на площади Ленина нельзя. Участок земли выкуплен инвестором, который заинтересован в том, чтобы вложения окупились и приносили прибыль.

«Сегодня заставить его [инвестора] потерять 160 млн рублей и построить на этом месте фонтан — невозможно. А как он будет возвращать эти 160 млн? <…> Если будет так, что вот приходит к нам любой инвестор, тратит деньги, а потом у него всё забирают, и ничего не возмещают, то инвестиционная привлекательность города может упасть. Инвестор должен быть уверен в защите, в том, что власти будут его поддерживать», — цитирует градоначальника «Блокнот Ростов».

ИА REGNUM сообщало, что участок земли с фонтаном на площади Ленина выкупил застройщик. В его планах было возведение на этом месте многоэтажного жилого дома. Однако власти запретили строительство высотного объекта. Территория была выкуплена другим инвестором, которая представила проект строительства двухэтажного кафе. Но и этот проект ростовчане забраковали и выступили с требованием сохранить фонтан на площади Ленина.

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