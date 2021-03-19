Уфа, , 09:49 — REGNUM 117 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 31 034 случаев заражения этим вирусом. При этом справились с ним 25 497 человек, в том числе 201 человек победили вирус за минувшие 24 часа. В больницах получают лечение 264 пациентов с COVID-19, а 4 945 человек лечатся на дому.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19, а всего скончалось 328 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 марта в республике за сутки выявили 120 случаев заражения коронавирусом.