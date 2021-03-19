Лондон, , 09:48 — REGNUM Посол Индонезии в Великобритании Десра Перчая не хочет, чтобы проблема выхода индонезийской команды на чемпионат по бадминтону, мешала развитию двусторонних отношений между Индонезией и Великобританией, сообщает Antara.

Посол выразил глубокое разочарование по поводу исключения индонезийской команды из участия в чемпионате Англии по бадминтону. Решение об исключении было принято после того, как британские органы здравоохранения обнаружили случай заражения COVID-19 на борту самолета, на котором также летела команда из Индонезии.

Открытие турнира по бадминтону также было отложено из-за того, что несколько спортсменов из Индии, Таиланда и Дании заразились коронавирусом. Однако организаторы взяли тест на коронавирус для команд из трех стран. Между тем индонезийской команде не дали возможности пройти повторное тестирование.

Индонезия предложила организатором три варианта решения сложившей ситуации. Во-первых, предложить индонезийской команде сдать тест на коронавирус, чтобы после получения результатов теста принять решение об участии команды в соревнованиях. Во-вторых, временно приостановить проведение турнира, чтобы все участвующие команды смогли пройти независимую самоизоляцию.

Индонезия также предлагает самый экстренный вариант — отменить чемпионат из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс рассказал о решении Всемирной федерации бадминтона «вынудить» команду Индонезии отказаться от участия в Открытом чемпионате Англии по бадминтону.

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